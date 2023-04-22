زيلينسكي يفرض تدابير اقتصادية وتقييدية على 40 فردًا و382 كيانًا قانونيًا

أصدر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، قرارا بشأن فرض تدابير اقتصادية خاصة وغيرها من التدابير التقييدية الشخصية على 40 فردًا و 382 كيانًا قانونيًا.

ووفقا لمرسوم الرئاسة الأوكرانية بحسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، فإن "الرئيس الأوكراني أصدر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قرارا بتاريخ 22 أبريل 2023 بشأن فرض تدابير شخصية اقتصادية خاصة وغيرها من التدابير التقييدية العقوبات على الأفراد مواطني الاتحاد الروسي وسويسرا وإيران وجمهورية مالي وتم وضع إجمالي 40 شخصًا على القائمة".

وفقًا لهذا المرسوم، تم إخضاع 60 كيانًا قانونيًا لتدابير تقييدية اقتصادية وغيرها بما في ذلك وزارة الدفاع المدني وحالات الطوارئ وتصفية عواقب الكوارث الطبيعية لجمهورية دونيتسك الشعبية ولجنة الانتخابات المركزية للاتحاد الروسي، بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه القائمة الكيانات القانونية المسجلة في فرنسا وسويسرا وتايوان وألمانيا وأرمينيا.

وأضاف المرسوم الرئاسي الأوكراني أن زيلينسكي نفّذ قرارا بفرض عقوبات شخصية على 322 كيانًا قانونيًا روسيًا.