قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إن شخصية «الحاج شهاب» التي قدمها في مسلسل «سره الباتع» غريبة جدًا عنه، وبعيدة عن الأدوار التي اعتاد أن يقدمها في السابق.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أنه تردد في قبول الدور عند عرضه عليه، موضحًا أنه استغرق نحو شهر لدراسته بصورة كافية واتخاذ القرار بتقديمه.

ولفت إلى اندهاشه عندما قرأ سيناريو العمل، منوهًا أن شخصية «الحاج شهاب» شريرة وانتهازية ودنيئة وتتسم بكل الصفات غير الحميدة.

وأوضح أنه أخبر المخرج خالد يوسف، أن «الحاج شهاب» بعيدة عنه كثيرًا؛ فضلًا عن أن الجمهور اعتاد تقديمه لشخصيات خيرة، مضيفًا أن المخرج أصر على تقديمه للشخصية.

وأكمل: «خالد قال لي أنا مندهش، لأني لو قلت لك اختار من الأدوار الموجودة في العمل هتختار الحاج شهاب»، مؤكدًا أنه يحب التغيير وتقديم أدوار متنوعة.

واستطرد: «عندما أستعرض الأدوار التي قدمتها منذ فترة طويلة أجد أنني غيرت بدرجة قليلة في الأدوار وليست بصورة حادة مثل شخصية الحاج شهاب، ولذلك بدأت أتخيل الشخصية ولسانها والمفردات».

واختتم: «مثل تلك الشخصيات لابد أن تكون آدمية مكونة من لحم ودم وإلا ستكون بوقًا أو شرًا لمجرد الشر، فهذا الشخص يتصرف بهذا الشكل؛ بسبب امتلاك مجموعة من الدوافع والمبررات التي تدفعه للقيام بهذا السلوك، وعنده منطق مغلوط يتوافق مع مصلحته فقط».

مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، ونجلاء بدر، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وهالة صدقي، وأحمد عبد العزيز، وأحمد وفيق، ومنه فضالي، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، وغيرهم.

وتدور أحداثه حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال.