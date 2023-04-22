أكد جايمي باتشيكو، مدرب بيراميدز، على أهمية تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال باتشيكو في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "تابعنا أداء فريق مارومو جالانتس وشاهدنا أكثر من مباراة سواء في الدوري أو أفريقيا".

وأضاف: "أعلم مدى قوته حيث يقدم أداء مميز، في بالكونفدرالية ومتصدر قمة مجموعته رغم موقفه السيء في الدوري بجنوب أفريقيا ولكنه في النهاية منافس قوي وجميع الفرق التي وصلت إلى هذا الدور قوية ومرشحة لبلوغ المراحل النهائية من البطولة".

وأكمل باتشيكو: "بيراميدز هدفه واضح في البطولة وهو الوصول إلى النهائي والفوز باللقب ولابد من التركيز بكل قوة في تلك المرحلة الصعبة التي تتطلب مجهودا مضاعفا من جميع اللاعبين، والفريق يسير خطوة خطوة في مشواره رغم الصعوبات البالغة والغيابات المؤثرة في صفوفه خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات".

وواصل أنه منذ توليه مهمة تدريب الفريق قبل ٤ أشهر لعب قرابة ٢٢ مباراة وهو عدد ضخم جدا من اللقاءات في وقت قليل، والجهاز الفني الذي لا يلعب على أرض الملعب أنهك من ضغط اللعب والسفر المتواصل، فكيف هو موقف اللاعبين الذين يتأثرون بشدة ولا يجد وقتا لتدريبهم بالصورة المطلوبة في ظل الضغط والغيابات والإصابات المتواصلة، ولكنه في النهاية فخور باللاعبين وهذه المجموعة الممتازة.

وأتم أن الفريق يعاني بالفعل من غيابات مؤثرة في صفوفه وعناصر مهمة وأساسية تغيب بسبب الإصابة، ولكنه في ذات الوقت يثق في كل اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات وأي لاعب يحصل على الفرصة يؤدي المطلوب منه ويظهر بأفضل صورة ممكنة ويثق في أنهم سيواصلون المسيرة بكل قوة متمنيا عودة المصابين واكتمال الصفوف في أسرع وقت ممكن.