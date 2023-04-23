محمد رمضان: قضية فيلم هارلي مهمة وتعد الأخطر لدى الشباب

قال الفنان محمد رمضان، إن محمد هاشم الشخصية التي يقدمها بفيلم «هارلي» يعمل كمهندس ميكانيكا، لافتًا إلى تلقيبه بـ«هارلي» لأنه يحب الموتوسيكلات.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «الفيلم حابه والشخصية جميلة، هو رجل مهاري في شيء ويتم استغلاله من زعيم مافيا الذي يجسده الفنان محمود حميدة».



وأشار إلى أن زعيم المافيا يستغل سرعة «هارلي» الفائقة في تنفيذ بعض العمليات غير القانونية، منوهًا أن «هارلي شاب لا يمتلك قدرًا كافيًا من الوعد».



واستطرد: «الفلوس الكتير تجعله ينحرف أخلاقيًا، وخسارته لشيء مهم في حياته تجعله يمنع الطريق الغلط وتعاطي المخدرات».



واختتم: «الفيلم يحمل رسالة جميلة جدًا، دعمتنا فيها وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، فهو يتناول قضية مهمة تعد الأخطر والأكبر لدى الشباب العربي».



فيلم «هارلي» بطولة الفنانين محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلي، وباسل الزارو، وحازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.