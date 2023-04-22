أوكرانيا: روسيا قصفت منطقة خيرسون 45 مرة خلال 24 ساعة

ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت خيرسون 45 مرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية أولكسندر بروكودين، في بيان وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ235 قذيفة، غير أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية جراء القصف، مضيفا أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وطائرات بدون طيار في مهاجمة المنطقة.

ولفت إلى أنه تم إجلاء 83 شخصا من المناطق التي تم تحريرها من روسيا في خيرسون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.