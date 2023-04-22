 الرئيس الأوكراني يفرض عقوبات على الأحزاب السياسية ولجنة الانتخابات المركزية الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأوكراني يفرض عقوبات على الأحزاب السياسية ولجنة الانتخابات المركزية الروسية

أ ش أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 8:50 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 8:50 م

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات على الأحزاب السياسية الروسية ولجنة الانتخابات المركزية، بحسب المرسوم الذي نُشر على موقعه الرسمي.

وتشمل قائمة العقوبات الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية والحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا، وحزب روسيا العادلة، وحزب الشعب الجديد، وكذلك لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

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