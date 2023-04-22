برشلونة يراقب فيرمينو من أجل ضمه

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ارتبط نادي برشلونة الإسباني، بالحصول على خدمات اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي بهدف تدعيم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة إنتقال حر.

وذكرت صحيفة " سبورت " إن برشلونة يراقب روبرتو فيرمينو وأعرب عن رغبته في توقيعه على صفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة أنه بسبب القيمة المادية الكبيرة التي يطلبها مدافع الريدز، فإن النادي الحلقه يراقب عدد من اللاعبين الآخرين في السوق على رأسهم بيير إيمريك أوباميانج لاعب تشيلسي الإنجليزي.

من جانبه فإن عملية برشلونة للتوقيع مع فيرمينو لا تزال في مراحلها الأولى، حيث أبلغ النادي وكيل اللاعب فقط عن اهتمامه ولم يحدث شيء قاطع حتى الآن.

ويرتبط فيرمينو بعديد الأندية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إنتر ميلان، روما، وأخيرا فريق ريال مدريد الإسباني.