 كفر الشيخ: إزالة 7 تعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف بالبرلس ودسوق - بوابة الشروق
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كفر الشيخ: إزالة 7 تعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف بالبرلس ودسوق

محمد نصار
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 1:49 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 1:49 م

 

تمكنت الوحدة المحلية لمدينة برج البرنس بمحافظة كفر الشيخ، خلال حملة برئاسة سليم محمد أبو شريف رئيس المدينة، وبحضور جميع نواب رئيس المدينة والإشغالات، من إزالة 6 تعديات بالبناء المخالف دون ترخيص مباني قائمة على مساحة بإجمالي 1200 متر تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات المشددة ضد المخالفين.

وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، من إزالة تعد على أرض زراعية بناحية الستري زمام جمعية الإبراهيمية التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح على مساحة 50 مترا حتى مستوى سطح الأرض، وجار اتخاذ الإجراءات ضد المخالف، بحضور وإشراف نائب رئيس المدينة فتحي يوسف، ورئيس قرية شباس الملح أحمد المصري.


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