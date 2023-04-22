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أوكرانيا وإستونيا توقعان مذكرة تعاون في مجال الدفاع

أ ش أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 10:56 ص | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 10:56 ص

 

وقع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ونظيره الإستوني هانو بيفكور، مذكرة تعاون لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الدفاع.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن ريزينكوف قوله - على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "وقعنا مذكرة بشأن التعاون بين وزارة الدفاع الأوكرانية ووزارة الدفاع في إستونيا.. إننا نعمل على تعميق تعاوننا على أساس الأهداف المشتركة والسلام والأمن لبلداننا والقارة بأكملها".

وأكد وزير الدفاع الأوكراني أن إستونيا كانت حليفا قويا لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وشكر الشعب الإستوني ووزير الدفاع هانو بيفكور على المساهمة البارزة في تعزيز دفاع أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


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