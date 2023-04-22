لاتفيا: أول شحنة من الأسمدة الروسية في طريقها إلى كينيا

قالت الحكومة اللاتفية إن برنامج الأغذية العالمي أرسل شحنة من الأسمدة الروسية، الخاضعة لحظر في الاتحاد الأوروبي، من ريجا في طريقها إلى كينيا.

وذكرت وزارة الخارجية اللاتفية في بيان اليوم السبت أن الشحنة التي بدأ نقلها أمس الجمعة، هي أول شحنة وتقدر بنحو 200 ألف طن من الأسمدة الروسية المخزنة في لاتفيا وتملكها شركات خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولم تدل الوزارة في البداية بمزيد من التفاصيل بشأن حجم الشحنة وطريق نقلها.

وبحسب البيان يخطط برنامج الأغذية العالمي لإرسال المزيد من الشحنات.

وأضافت وزارة الخارجية في البيان أن حكومة لاتفيا قررت في ديسمبر تيسير نقل الأسمدة الروسية الخاضعة للعقوبات بدعم من برنامج الأغذية العالمي لتقليل التبعات السلبية لحرب روسيا ضد أوكرانيا والمساهمة في مواجهة أزمة الغذاء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.