الطوارئ الجامعي بالمنصورة تنجح في جراحة معقدة لشاب أصيب بطعنة بالشريان الأورطي

نجح فريق طبي بمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، في إجراء جراحة نادرة ومعقدة استغرقت ساعتين، لشاب (21 عاما)، أصيب بطعنة نافذة بالشريان الأورطي (طعنة نافذة في الجهة اليسرىٰ من الصدر).

وفور وصول المريض إلى المستشفى أمر مدير المستشفىٰ الدكتور أمير فكري الداودي بدخوله فوراً للعمليات كونها حالة حرجة/ طوارئ من النوع الأول، واستدعاء الفريق الطبي المكون من مصطفى الهلالي مدرس جراحة القلب والصدر، وأمير بهاء مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، ومحمد الشلقامي طبيب مقيم جراحة القلب والصدر.

وتم إجراء التدخل الجراحي تحت إشراف أسامة حمزة رئيس قسم جراحة القلب والصدر، وسامح إبراهيم أستاذ جراحة القلب والصدر، والفريق المُجهز للمريض في العمليات من قسم التخدير عبدالحق زين مدرس مساعد التخدير، وطه رفعت وأحمد رجب وآية خيري أطباء مقيمي التخدير.