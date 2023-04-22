عزز مونتيري موقعه في صدارة الدوري المكسيكي ، بعدما تغلب على مازاتلان 2 / صفر مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين، تغلب أطلس على نيكاكسا، 3 / 1 وتعادل تيخوانا مع ليون سلبيا.

وحسم مونتيري مباراته أمام مازاتلان بهدفين نظيفين، سجلهما ماكسيميليانو ميزا وإريك أجيري في الدقيقتين 27 و88 .

واستعاد مونتيري مذاق الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام كلوب أمريكا صاحب المركز الثاني،بينما تجمد رصيد مازاتلان عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وتغلب أطلس على نيكاكسا 3 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع ،ويتجمد رصيد نيكاكسا عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم أطلس بثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها بريان لوزانو ،وجوليان كينونيس (هدفان) في الدقائق 22 و24 و45 ، ثم رد نيكاكسا بهدف في الشوط الثاني سجله إدجار مينديز في الدقيقة 82 .

وتعادل تيخوانا مع ليون سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر ،مقابل 27 نقطة لليون في المركز الخامس.

وشهدت الدقيقة 14 طرد اوسكار فيلا من صفوف ليون ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

مونتيري يعزز موقعه في صدارة الدوري المكسيكي بالفوز على مازاتلان

عزز مونتيري موقعه في صدارة الدوري المكسيكي ، بعدما تغلب على مازاتلان 2 / صفر مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين، تغلب أطلس على نيكاكسا، 3 / 1 وتعادل تيخوانا مع ليون سلبيا.

وحسم مونتيري مباراته أمام مازاتلان بهدفين نظيفين، سجلهما ماكسيميليانو ميزا وإريك أجيري في الدقيقتين 27 و88 .

واستعاد مونتيري مذاق الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام كلوب أمريكا صاحب المركز الثاني،بينما تجمد رصيد مازاتلان عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وتغلب أطلس على نيكاكسا 3 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع ،ويتجمد رصيد نيكاكسا عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم أطلس بثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها بريان لوزانو ،وجوليان كينونيس (هدفان) في الدقائق 22 و24 و45 ، ثم رد نيكاكسا بهدف في الشوط الثاني سجله إدجار مينديز في الدقيقة 82 .

وتعادل تيخوانا مع ليون سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر ،مقابل 27 نقطة لليون في المركز الخامس.

وشهدت الدقيقة 14 طرد اوسكار فيلا من صفوف ليون ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.