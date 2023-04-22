 رئيس حماية الأراضي: غرفة عمليات لمتابعة منع التعديات على الأراضي الزراعية - بوابة الشروق
السبت 22 أبريل 2023 4:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

رئيس حماية الأراضي: غرفة عمليات لمتابعة منع التعديات على الأراضي الزراعية

أ ش أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 3:53 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 3:53 م

أكد المهندس أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أن غرفة العمليات بالإدارة تتابع على مدار الساعة جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وقال ياسين - في بيان اليوم - إنه تم تشكيل غرفة عمليات بـ 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية.

وأضاف أن غرفة العمليات مستمرة على مدار الـ 24 ساعة لمنع أي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء في المهد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك