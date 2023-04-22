رئيس حماية الأراضي: غرفة عمليات لمتابعة منع التعديات على الأراضي الزراعية

أكد المهندس أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أن غرفة العمليات بالإدارة تتابع على مدار الساعة جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وقال ياسين - في بيان اليوم - إنه تم تشكيل غرفة عمليات بـ 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية.

وأضاف أن غرفة العمليات مستمرة على مدار الـ 24 ساعة لمنع أي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء في المهد.