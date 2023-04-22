قالت الفنانة زينة، إنها راضية بشكلها ومعجبة به، لافتة إلى أنها فكرت في السابق بإجراء عملية في أنفها لكنها تراجعت عن الأمر لاقتناعها بأنها أحلى كما خلقها الله.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «لما بسافر برا بشوف بنات أحلى مني بكتير، لكني مقتنعة من جوايا إني أحلى مش عارفة ليه»، بحسب وصفها.

ولفتت إلى أنها لا تحب تغيير هيئتها الخارجية كثيرًا، رغم نصيحة البعض لها بقص شعرها، مضيفة: «ممكن أغير لونه حاجة بسيطة، وبنصح صديقاتي إنهم يقصوا شعرهم لإني بحب الشعر القصير».

ونوهت أن البعض قال إن ملامحها ليست جميلة في الماضي، معقبة: «زمان كانوا بيقولوا زينة دي وحشة، دلوقتي بيسافروا يعملوا وشي عشان يكونوا ماشيين على الموضة»، وفقًا لتعبيرها.

وذكرت أنها كانت مسرفة قبل إنجابها لأطفال، وحريصة على مواكبة أحدث صيحات الموضة، وشراء الحقائب والأحذية الجديدة بمجرد طرحها في الأسواق.

وروت أنها كانت تحرص على السفر للدول الأجنبية لشراء الأحذية والحقائب الجديدة، منوهة أنها تدفع نقودًا كثيرة في الملابس التي تشتريها.

وأشارت إلى أن تلك النظرة تغيرت بعد إنجابها، مستطردة: «في ناس مش لاقية، وبقا في عقل وقناعة وحرام وميصحش، في ناس أولى بالحاجات دي ومستقبل ولاد».

واستطردت: «وأنا صغيرة مكنش عندي مسئولية بشتغل عشان أشتري جزمة وشنطة، عمري ما كان عندي مسئولية تجاه أهلي أو حد، أمي لغاية دلوقتي واقفة جنبي وفي ضهري وبتساعدني، لكن لما جم ولادي مش هينفع أمي تصرف على ولادي ولا عليا».