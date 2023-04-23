تركيا: تحييد 21 إرهابيا شمالي سوريا والعراق

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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تحييد 21 إرهابيا شمالي سوريا والعراق، خلال الأيام الـ4 الأخيرة.

وقال أكار في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، بولاية قيصري وسط تركيا، إن قوات بلاده تواصل بعزم مكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق، حسبما ذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية.

وأكد أن الجيش التركي سيواصل دون هوادة حماية حدود البلاد ومكافحة الإرهاب.

كان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، صرح الشهر الجاري بأن بلاده لن تسمح لجماعة (بي كيه كيه ) بالتمركز في شمال العراق وتشكل تهديدا لبلاده، بحسب الأناضول.

ووفقا للبيانات التركية، فإن الصراع مع منظمة حزب العمال الكردستاني أودى بحياة حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.