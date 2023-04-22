خيسوس: سنقاتل حتى النهاية على لقب البريميرليج

تحدث جابرييل خيسوس مهاجم آرسنال الإنجليزي، عقب السقوط في فخ التعادل أمام نظيره ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف لمثلها، لحساب الجولة الـ 32 من الدوري الانجليزي.

وقال خيسوس خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" عقب نهاية اللقاء:" هناك الكثير من الأشياء تجري الآن. لا نريد أن نأتي إلى هنا ونتحدث بالسلبية لأننا إيجابيون للغاية ، ما نفعله هذا الموسم رائع، الدوري الإنجليزي قاسٍ ".

وأضاف:"الآن هي اللحظة الصعبة، لقد حان الوقت الآن للبقاء معًا حتى النهاية، لا يزال لدينا الكثير من الأشياء للقيام بها هذا الموسم ، لم ينته الأمر ، ما زلنا على بعد خمس نقاط " .

وواصل :" مانشستر سيتي لديه مباراتان في متناول اليد ولكن إذا أردنا أن نكون أبطالًا ، فعلينا الذهاب إلى هناك للفوز بالمباراة - هذا كل شيء ".

وأضاف:"كل شيء يمكن أن يحدث. من الواضح أننا لسنا سعداء بالمباريات الثلاث الأخيرة ، فقد خسرنا النقاط ونعلم هذا جيدا".

وأشار :" لقد حدث سقوط في مستوانا وتركيزنا، هذا هو الدوري الإنجليزي، من الصعب الفوز بهذه المسابقة " . واختتم "ما زلنا في الصدارة وما زلنا نقاتل وسنقاتل حتى النهاية من أجل لقب البريميرليج".