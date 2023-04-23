نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى مبارك المركزي ومركز الرعاية الصحية الأولية بمنشأة القناطر.

جاء ذلك، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني على المستشفيات والوحدات الصحية والمخابز لمتابعه الأداء وسير العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك.

واطمئن نائب المحافظ، على استعداد المستشفى والوحدة الصحية لاستقبال أي حاله طوارئ ووجود الأطباء بجميع التخصصات مع توافر الأدوية وجميع المستلزمات العلاجية.

وتابع نائب المحافظ، خلال تفقده المستشفى، سير العمل داخل أقسام الأستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والعمليات والصيدلية، موجها بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقةواللازمة للمواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ، المخبز الآلي وعددا من المخابز البلدية بمدينة منشأة القناطر للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف علة أي مخالفات من قبل مسؤلي وأصحاب المخابز.

وشدد نائب المحافظ، علي الألتزام بأسعار وأوزان الخبز، موجها مسؤلي مديرية التموين والمدينة بالمتابعة الميدانية اللحظية مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.