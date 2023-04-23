استنكر السيناريست مدحت العدل، قول البعض إن الفنان هشام عاشور، ظهر في مسلسل «عملة نادرة»؛ لأنه زوج الفنانة نيللي كريم.



وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت: «لا يمكن حاجة تأثر على شغلنا، لو كده كنا خلينا سامي العدل في بطولات كل مسلسلاتنا».



وأضاف أن الدور الذي قدمه «عاشور» في المسلسل صعب جدًا، متوجهًا بالتحية إلى المخرج ماندو العدل، لحرصه على إظهار موهبة المشاركين في الأدوار الصغيرة.



واستطرد: «هشام ممثل خلاص، والأدوار الصغيرة شهدت اعتناء كاملًا بالتفاصيل.. أكثر حاجة محبهاش في حياتي الاستسهال، وعاشور تعب»، وفقًا لوصفه.



من جانبه، أوضح المخرج ماندو العدل إنه استعان بـ«عاشور» بعد مشاركته معه في فيلم «يحيى»، مؤكدًا أن الجمهور سيعجب بالمشهد الذي ظهر فيه هشام بعد عرض العمل.



مسلسل «عملة نادرة»، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفى، وعلى الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، وغيرهم.



وتدور أحداث مسلسل عملة نادرة في فترة التسعينيات، حول نيللي كريم «نادرة»، التي يقتل زوجها على يد شقيقه مسعود عبد الجبار أحمد عيد، حتى يحصل على أرضه بالكامل، وتخوض «نادرة» حربا شرسا مع أهل زوجها، بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتحاول البحث عن حقها.