حملة مكثفة لأعمال الرش والتطهير بقنا للقضاء علي البعوض

نظمت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بمحافظة قنا، اليوم السبت، حملة مكثفة لأعمال الرش والتطهير بالمدينة وعدد من المراكز؛ بهدف القضاء على البعوض والأمراض التي قد تنتقل جراء تلك الحشرات.

وأوضح الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة استهدفت الرش والتطهير للأماكن العامة والأسواق والمتنزهات وأماكن التجمعات المختلفة وذلك عقب عيد الفطر المبارك؛ بهدف القضاء على الأمراض المتوطنة والحشرات والبعوض التي قد تصيب المواطنين.

ولفت إلى استمرار حملة التطهير طوال أيام العيد بهدف الحد والقضاء على تلك المسببات للأمراض مما يدعم الصحة العامة للمواطنين ويحافظ على عدم انتشار الأمراض التي قد تنتقل لهم من تلك الحشرات.