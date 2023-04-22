 تحطم طائرة مسيرة للتحالف الدولي ضد داعش خارج كركوك شمال العراق - بوابة الشروق
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تحطم طائرة مسيرة للتحالف الدولي ضد داعش خارج كركوك شمال العراق

أ ش أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 4:57 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 4:57 م

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، عن تحطم طائرة مسيرة للتحالف خارج محافظة كركوك شمال العراق، بسبب عطل ميكانيكي.

وذكر بيان للتحالف أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن طائرة بدون طيار تابعة للتحالف لدعم مباشر لعمليات قوات الأمن العراقية تعرضت إلى عطل ميكانيكي وتحطمت جنوب كركوك، لافتا الى ان "قوى الأمن العراقية قامت وبسرعة بتأمين موقع التحطم، بينما قام أفراد خدمة التحالف بتطهير المنطقة بتفجير محكوم، ولم تقع إصابات ولا أضرار للبنية التحتية المدنية.

وأضاف البيان أن الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف توفر قدرات استخباراتية ومراقبة واستطلاع حيوية لقوى الأمن العراقية، ما يتيح عمليات هزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أن قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب تقدم المشورة وتساعد وتمكّن القوات الشريكة في العراق وسوريا من ضمان الهزيمة الدائمة لداعش.


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