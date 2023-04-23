 الاتحاد الأوروبي يستعد لدراسة اقتراح بحظر مرور العديد من السلع عبر روسيا - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يستعد لدراسة اقتراح بحظر مرور العديد من السلع عبر روسيا

د ب أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 10:44 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 10:44 م

يستعد الاتحاد الأوروبي لدراسة اقتراح بفرض حظر على مرور العديد من السلع والبضائع عبر روسيا فيما يحاول التكتل تشديد تطبيق العقوبات المفروضة خلال السنة الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت مصادر مطلعة على الاقتراحات، أن حظر العبور قد يمتد إلى العديد من سلع التكنولوجيا وسلع أخرى، من بينها عدة أنواع من المركبات، لكن لن يتم حظر عبور جميع السلع والبضائع من النقل عبر روسيا في الطريق إلى دول ثالثة.

وسيكون الحظر جزءا من حزمة جديدة تعدها المفوضية الأوروبية.

وتمكنت موسكو من التحايل على قيود مفروضة على سلع تكنولوجيا خاضعة لعقوبات.

وتشير بيانات التجارة التي ذكرتها وكالة بلومبرج في وقت سابق إلى أن الرقائق الإلكترونية والدوائر المتكاملة المصنوعة في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الحليفة يتم شحنها إلى روسيا عبر دول ثالثة، من بينها تركيا والإمارات وكازاخستان.ر

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