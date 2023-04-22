بلومبرج: الغرب لا يحتاج أن يكون متنمرا لمواجهة التنمر الاقتصادي

من المتوقع أن يبحث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المقررة باليابان الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد رد على التنمر الاقتصادي من جانب الصين، ولدى الولايات المتحدة وشركائها كل الحق في الدفاع عن أنفسهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج في مقال افتتاحي لمحرريها.

وأكد المقال، ضرورة تركيز أي إجراء جماعي على مواجهة أساليب الضغط الصينية، وليس استنساخها.

ووفقا لدراسة، فرضت الصين منذ تعليقها المؤقت لشحنات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان في عام 2010، حظرا على التجارة في كل شيء، ابتداءً من النبيذ الاسترالي إلى الأناناس التايواني، وقاطعت علامات تجارية بارزة، وأوقفت السياحة، وهددت كثيرا من الدول، والشركات، وقطاعات الصناعة بالنسبة ل؟ 123 سلعة على الأقل.

وكان الهدف من وراء ذلك هو الضغط على من استهدفتهم الصين للتنصل من انتقادها، وتغيير السياسات المناهضة لها، و"احترام" مصالح بكين المتصورة بشأن قضايا مثل التبت وتايوان.

وغالبا ما تكون هذه الحملات مبهمة، وتوصف بأنها مشاعر غضب عام "عفوية".

وتقول بلومبرج، إن التكاليف التي تتحملها الكيانات المستهدفة كثيرا ما تكون مؤلمة، فالقيود التي تم فرضها بعد أن نشرت كوريا الجنوبية نظام دفاع صاروخي أمريكي الصنع في عام 2017، ربما أدى إلى حرمان قطاع السياحة فيها من عدة مليارات من الدولارات من الدخل المفقود.

ونظرا لاعتماد الدول الأصغر حجما والشركات الفردية على نمو السوق الصيني، فإنها لا تستطيع تحمل تلك الخسائر، وسيختار الكثير منها الانصياع لمطالب الصين بشكل استباقي.

وردا على حملات الضغط الصينية، يعتزم الاتحاد الأوروبي تبني آلية جديدة؛ لمواجهة الإكراه في ظل قدرة التكتل على فرض رسوم وغيرها من الإجراءات العقابية إذا ما استهدفت الصين اقتصاد أي دولة عضو.

ومن ناحية أخرى، يدرس الكونجرس الأمريكي منح الرئيس صلاحية مماثلة. ودعا الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوج راسموسن، وآخرون، إلى تطبيق المادة الاقتصادية الخامسة، وهي تتضمن تعهدا من جانب الدول المتقدمة بالرد بصورة جماعية على الإكراه من قبل أي ديمقراطية أخرى.

وأوضح محررو بلومبرج، أنه يتعين على مجموعة السبع التفكير مليا قبل السير أبعد من ذلك في هذا المسار، فرغم أن التهديد حقيقي، نجحت الدول المستهدفة إلى حد كبير في إيجاد مصادر إمداد جديدة، أو عملاء جدد دون تقديم أي تنازلات كبيرة، فالرسوم العقابية سوف تزيد من التكاليف بالنسبة للعملاء المحليين والشركات المحلية، ومن المرجح أن تكون مرتفعة بالنسبة لبعض الدول مقارنة بدول أخرى، مما يجعل من الصعب التوصل إلى إجماع بين الحلفاء، والحقيقتان من شأنهما الحد من مصداقية الردع.

ويتعين الاحتفاظ بمثل هذه الإجراءات فقط للحالات الأكثر خطورة، ويتم فرضها فقط إذا فشلت محاولات التفاوض.

وبدلا من ذلك، يمكن للدول الغنية أن تركز بصورة أكثر فائدة على تخفيف تأثير الإكراه الصيني.

ويعني ذلك الحرص على الحد من اعتمادها على الصين؛ للحصول على السلع الحساسة، وهي عملية بدأت بالفعل.

وعندما يكون من الصعب للغاية، أو من المكلف للغاية، تغيير سلاسل الامداد، بوسع الحكومات توفير مخزونات للطوارئ.

ويتعين على الولايات المتحدة مساعدة الشركاء من خلال التغلب على نفورها الأخير، لعقد صفقات تجارية والتوسع في فتح أسواقها.

ويمكن أيضا بحث بعض إجراءات التخفيف المحدودة، مثل منح ضمانات قروض سيادية للدول المعرضة لضغط شديد من جانب الصين، أو تقديم تأمين ضد الخطر السياسي لتشجيع المستثمرين الأمريكيين على دعم تلك الدول.

ويمكن بصورة مؤقتة إلغاء الرسوم بالنسبة للسلع القادمة من الدول المتضررة، ويمكن للدول الأغنى مساعدة الدول الأصغر على تقديم شكاوى لدى منظمة التجارة العالمية، ليس على أمل تحقيق تخفيف فوري بقدر السعي لتحديد من الذي ينتهك القواعد ومن الذي يلتزم بها.

ويثير هذا نقطة جوهرية أخيرة: وهي إن الانتقام الفوري يمكن أن يعد انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية ويعرض الدول أعضاء مجموعة السبع لاتهامها بالنفاق.

وعلى الرغم من أن ذلك قد لا يزعج القادة الأمريكيين، يتعين عليهم أن يدركوا أنهم سيواجهون وقتا أكثر سهولة لإقناع الدول الأخرى على الاتحاد خلف جهد مشترك، إذا كان هدفه الحفاظ على نظام التجارة العالمي الذي يعتمد على قواعد، وليس شيطنة الصين.

ومن المؤكد أن محاربة التنمر لا تحتاج إلى أن يكون من يواجهه متنمرا.