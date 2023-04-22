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فرنسا تعتزم إنهاء سقف أسعار الغاز للأسر هذا العام

د ب أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 10:05 ص | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 10:05 ص

تعتزم فرنسا إنهاء الحد الأقصى لأسعار الغاز للأسر، لكنها تريد الإبقاء على خطط الحد الأقصى لأسعار الكهرباء حتى بداية عام 2025.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، لشبكة "إل سي آي" يوم الجمعة، إنه نظرا لانخفاض أسعار الغاز إلى مستوى مقبول مرة أخرى، فإن السقف الذي تم طرحه في عام 2021 لحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير سيتم إلغاؤه هذا العام.

وقال لو مير، إنه مع عودة النمو الاقتصادي والانخفاض المتوقع في التضخم، يتعين الآن إعادة تنظيم شئون الدولة المالية تدريجيا وإنهاء سياسة الداخلية لتقديم الدعم.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن سقف أسعار الطاقة، ومن بينها خصم الوقود، كلف فرنسا ما يتراوح بين 24 و25 مليار يورو (4ر26 مليار دولار و5ر27 مليار دولار) في عام 2022.


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