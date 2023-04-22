سوريا: مقتل طفل برصاص قوات قسد في مخيم الهول

أفادت مصادر محلية سورية، بمقتل طفل برصاص أحد مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مخيم الهول للاجئين، الذي تسيطر عليه بدعم من القوات الأمريكية شرق مدينة الحسكة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، عن المصادر قولها إن "أحد مسلحي ميليشيا قسد أطلق الرصاص باتجاه أحد أطفال مخيم الهول في القسم الثامن شرق مدينة الحسكة، ما أدى إلى استشهاده على الفور".

ووفق الوكالة: "تحتجز قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد في مخيم الهول شرق الحسكة آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها".