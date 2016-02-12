مالي: هجمات تستهدف قواعد عسكرية منها معسكر لقوات فاجنر الروسية

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شن مسلحون يعتقد أنهم جهاديون، اليوم السبت، سلسلة هجمات عنيفة ومتزامنة ضد معسكرات للقوات الدولية والجيش المالي وفاجنر الروسية في بلدة سيفاري وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن "المسلحين استخدموا في الهجمات سيارات مفخخة قاموا بتفجيرها، وأسلحة ثقيلة، وأن الهجمات تركزت على أماكن وصفت بالإستراتيجية في ولاية موبتي وسط مالي، منها معسكر لميليشيا فاجنر يقع قرب مطار سيفاري، أهم المطارات بوسط مالي.

وحسب المصادر، فقد اضطر السكان للبقاء في منازلهم.

وقالت المصادر إن "تدخل القوات السنغالية العاملة ببعثة الأمم المتحدة في مالي " مينوسما"، ساهم في وقف تقدم المسلحين، وشوهدت طائرة للجيش المالي تحلق في سماء سيفاري.

ولا تزال حصيلة هذه الهجمات غير معروفة.