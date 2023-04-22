 إيطاليا تعتزم إعادة توطين الدببة في الخارج في إطار سعيها لتقليص أعدادها - بوابة الشروق
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إيطاليا تعتزم إعادة توطين الدببة في الخارج في إطار سعيها لتقليص أعدادها

د ب أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 9:05 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 9:05 م

قالت وزارة البيئة الإيطالية، اليوم السبت، إن إيطاليا تدرس إعادة توطين الدببة في الخارج في الوقت الذي تتحرك فيه لتقليص عدد الدببة في الجزء الشمالي من البلاد، في أعقاب هجوم مميت على شخص كان يمارس رياضة الهرولة.

وذكرت الوزارة، أن وزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بتشيتو فراتين، يرغب في "بدء المحادثات اللازمة على المستوى الدبلوماسي بهدف تمكين الدببة من إعادة التوطين".

والتقى رئيس إقليم ترينتينو، ماوريتسيو فوجاتي، بمسؤولي البيئة في العاصمة روما، أمس الجمعة، وتم خلال الاجتماع، تكليف لجنة معنية بخفض أعداد الدببة في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك تحديد حد أقصى بالنسبة لتعداد الدببة.

وهاجم دب عداء عمره 26 عاما، وقتله في مطلع أبريل في قرية كالديس في إقليم ترينتينو في وادي يشتهر بوجود متسلقي جبال وسياح.

ويتم إطلاق سراح الدببة في البرية في غابات ترينتينو منذ تسعينيات القرن الماضي في إطار مشروع أوروبي.

ووفقا لتقديرات، يعيش الآن حوالي 100 من هذه الحيوانات في غابات شمال إيطاليا، وعقب الحادث الأخير، يريد الإقليم تقليص عددهم إلى النصف.


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