وائل جمعة: أداء الأهلي مع كولر تحسن عن المواسم الماضية

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كشف وائل جمعة، مدير منتخب مصر السابق، أهمية وجود جماهير خلال مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: "الجماهير هي روح الأهلي، أهم عامل مُحفز للفريق حين يحتاجه يكون حاضر دائما، الناس تأتي بشكل تلقائي".

وأضاف: "كولر مدرب استلم الفريق في ظروف صعبة وسيئة وتعامل بشكل ممتاز من اللاعبين، وحدد الاحتياجات واللاعبين وتعاقد مع بعض الأسماء".

وأكمل: "الأهلي مع كولر تحسن على مستوى النتائج والأداء داخل أرض الملعب، الإحصاءات أفضل من المواسم الماضية وتصريحاته فيها اتزان ويعلم قيمة الأهلي".

وأتم وائل جمعة: "الأهلي أضاف لكولر، وهو أيضا أضاف للأهلي، وحقق بطولتين الكأس والسوبر، وأرقامه دفاعيا أفضل من الموسم الماضي، وأرقامه الهجومية هناك تحسن واضح وأيضا ارتفاع مستوى بعض اللاعبين فرديا وجماعيًا".