 وزير خارجية إسبانيا يعلن أن بلاده سترسل 6 دبابات ليوبارد لأوكرانيا خلال أيام - بوابة الشروق
السبت 22 أبريل 2023 10:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية إسبانيا يعلن أن بلاده سترسل 6 دبابات ليوبارد لأوكرانيا خلال أيام

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد
د ب أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 10:02 ص | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 10:02 ص

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، إن إسبانيا سترسل خلال أيام 6 دبابات من بين 10 دبابات من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا كانت قد تعهدت بتقديمها.

وأضاف ألباريس، لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية في مقابلة نشرت اليوم السبت: "سيتم تزويد أوكرانيا في وقت لاحق بمجموعة ثانية تتكون من أربع دبابات".

وتابع "سندعم أوكرانيا طالما تحتاج للدعم.. وهذا يشمل مساعدات إنسانية واستقبال لاجئين وتزويدها بمعدات دفاعية".

وفي الأسابيع الأخيرة، تم تدريب 55 أوكرانيا على دبابات ليوبارد في إسبانيا كأعضاء طاقم وفنيين.

يذكر أن دبابات ليوبارد التي تعتزم إسبانيا إرسالها إلى أوكرانيا هي من الطراز الأقدم "2 ايه4".

وقد تلقت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل دبابات ليوبارد 2 من كل من ألمانيا وكندا وبولندا لصد الهجمات الروسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك