 استطلاع: 70% من الأمريكيين و44 % من الجمهوريين لا يريدون ترشح ترامب للرئاسة مجددا - بوابة الشروق
الأحد 23 أبريل 2023 1:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

استطلاع: 70% من الأمريكيين و44 % من الجمهوريين لا يريدون ترشح ترامب للرئاسة مجددا


نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 10:54 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 10:54 م
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء أسوشييتد برس، ومركز الأبحاث «نورك» التابع لجامعة شيكاجو، أن 70 في المائة من الأمريكيين، بما في ذلك 44 في المائة من الجمهوريين، لا يريدون أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتخابات البيت الأبيض في عام 2024.

وكشف الاستطلاع، عن أن 93 في المائة من الديمقراطيين و 63 في المائة من المستقلين لا يريدون ترشح ترامب، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن العديد من الأمريكيين لا يريدون من ترامب الترشح، وجد الاستطلاع أن ترامب تصدر قائمة أعلى تفضيل بين المرشحين الجمهوريين المحتملين المدرجين في الاستطلاع.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك