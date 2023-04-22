متحدث القوى العاملة: يجري وضع خطة لتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب العالمية

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إنه يجري وضع خطة لتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية؛ تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

وأضاف خضر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الوزارة تعمل على دراسة احتياجات سوق العمل بشكل علمي وذلك لمواجهة البطالة، مشيرا إلى إطلاق الوزارة، بشكل تجريبي البوابة الجيومكانية التي تستهدف في المرحلة الأولى 3 قطاعات هي: السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهني، حيث ستعمل هذه البوابة على توفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء للمفتشين العاملين وتوزيع المنشآت ومستويات أداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة في المحافظات.

وأوضح خضر أن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابتا ومتنقلا في نطاق قرى مبادرة "حياة كريمة" وتستعد خلال العام الجاري إلى إطلاق 11 وحدة تدريب جديدة في المحافظات لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 248 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني الثابتة التابعة للوزارة استفاد منها 2678 متدربا إلى جانب تنفيذ 48 دورة تدريبية بالوحدات المتنقلة التابعة للوزارة استفاد منها 720 متدربا.

ولفت متحدث القوى العاملة إلى إعداد مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة لبناء قواعد بيانات حقيقية من مواقع العمل والتشغيل بالإضافة إلى العمالة المسجلة لدى الوزارة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات.