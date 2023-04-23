العراق ينفي إجراء تغييرات في مناصب إدارية عليا في الدولة

نفى المكتب الإعلامي رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إجراء تغييرات في مناصب إدارية عليا في الدولة، مؤكدًا أنَّ كلَّ ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، وأنها ورادة من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام فى العراق.

وذكر المكتب - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء اليوم السبت - أنه في حال وجود أي إجراء أو قرار إداريّ يخصُ عمل الحكومة العراقية، فسيتمّ نشره بكلِّ وضوحٍ وشفافيَّةٍ في المنصّات الإعلامية الرسمية.

ودعا البيان وسائل الاعلام العراقية إلى توخي الدقّة في نشر مثل هذه الأخبارِ وتداولِها، واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، من أجل ضمان المهنية وتفويت الفرصة عمَّن يحاول تعكير صفو الأوضاع العامّة في العراق.