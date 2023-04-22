 تكثيف الرقابة التموينية على أسواق شمال سيناء خلال أيام العيد - بوابة الشروق
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تكثيف الرقابة التموينية على أسواق شمال سيناء خلال أيام العيد

مصطفى سنجر
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 3:41 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 3:41 م

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، تتابع الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية، الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمحال التجارية؛ للوقوف على انتظام العمل بالمخابز، والالتزام بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات بالمديرية والإدارات؛ لتلقي أي شكاوى للمواطنين وسرعة حلها

وأكدت المديرية، أن المتابعات متواصلة طوال أيام عيد الفطر.


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