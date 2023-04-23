«الرئاسي اليمني» يؤكد﻿ مضاعفة الجهود لضمان سلامة أبناء الجالية اليمنية في السودان

أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أهمية مضاعفة الجهود، والمتابعة المستمرة، لضمان أمن وسلامة أبناء الجالية اليمنية في السودان، والتنسيق مع السفارة اليمنية في العاصمة السودانية الخرطوم، لوضع المعالجات والترتيبات اللازمة، لضمان امن الجالية والعمليات التي تمت لنقل عدد من الأسر والطلاب إلى أماكن اكثر أمانا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن رئيس المجلس استمع من وزير الخارجية اليمني الدكتور احمد عوض بن مبارك إلى إحاطة عن أحوال أبناء الجالية المتواجدين في الأراضي السودانية والإجراءات الحكومية المتخذة لتأمينهم، على ضوء التطورات التي يشهدها البلد الشقيق.

واشار وزير الخارجية اليمني إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع على مدار الساعة، ودراسة المقترحات وتقديم التوصيات العاجلة والعمل على تنفيذها خدمة لابناء الجالية اليمنية في السودان.