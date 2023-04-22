أعرب الفنان أحمد عبدالعزيز، عن فخره بالمشاركة في مسلسل «الكتيبة 101»، موضحًا أنه قدم دور رئيس المخابرات الحربية بالمسلسل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت: «دي منطقتي، في دور رئيس المخابرات ببقا عارف إلى أي مدى الناس دي بتشتغل وتتعب وتبذل من وقتها وجهدها وصحتها كتير».

وأشار إلى أنه دائمًا ما يرغب في التعبير عن الجهد الذي يبذله هؤلاء الأشخاص في الأعمال الدرامية، مؤكدًا أن مشاركته كضيف شرف بالمسلسل أمر مهم.

وقال: «مهم نمنح تلك الشخصيات الثقل المناسب لها، أستقبل هذا النوع من الشخصيات بحب شديد، فالعمل فيه أحيانًا أصعب لأن المساحة قليلة، ولابد من تقديمها بلا تزيد وإنما بالمعيار والجرعة المنضبط والخاص بها».

ولفت إلى أنه استعان في تجهيزه للشخصية بمجموعة من الأصدقاء والأقارب الذين عملوا في الجهاز منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه بذل جهدًا لتقديم الشخصية، إلى جانب السيناريو المكتوب.