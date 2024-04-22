وزير المالية: مخصصات مساعدات غزة ورعاية مصابي القطاع زادت من الضغوط على مواردنا

قال محمد معيط وزير المالية، إن التوترات في المنطقة لا سيما الحرب على غزة لها تأثير على بعض الموارد الاقتصادية المصرية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمار.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، أنّه طالما أن هناك حالة عدم يقين وتصاعد للوضع فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي.

وتحدث معيط تحديدا عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلا إن لها تأثير بسبب حجم الموارد التي خصصتها مصر لمعالجة الأزمة الإنسانية هناك، بجانب رعاية المصابين في المستشفيات المصرية وغيرها من الضغوط على الموارد المصرية.

وأشار معيط إلى أنّ التأثيرات الاقتصادية لا تطال مصر وحدها لكن أيضًا المنطقة بشكل كامل.