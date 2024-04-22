روسيا تزيد صادرات الحبوب إلى 29 مليون طن

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أفاد مرسوم من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة، بأن روسيا سوف توسع حصتها الخاصة بصادرات الحبوب للموسم الحالي إلى 29 مليون طن.

وسوف تكون الحصة الآن أعلى بواقع مليون طن من مقترح وزارة الزراعة بزيادته بواقع أربعة مليون طن إلى 28 مليون طن.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، سوف تسري الحصة حتى نهاية يونيو.

يشار إلى أن روسيا قررت في البداية الحصة والضرائب على صادرات الحبوب في إطار جهود لتخفيف التضخم الغذائي رغم أن حصة العام الجاري والماضي مرتفعة للغاية لدرجة أنها ليست تقييدية.