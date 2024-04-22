توريد 287 طن قمح في الأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بدء موسم توريد القمح الجديد بلغ 287 ألفا و72 طن قمح إلى بنكر إسنا.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين في الأقصر، إن المديرية استعدت لموسم حصاد وتوريد القمح المحلي، حيث تم اعتماد لجنتين لاستلام الأقماح المحلية وهي بنكر وشونة إسنا وشونة وصومعة أرمنت والتي تصل السعة التخزينية لهم 34 ألف طن، بلجان معتمدة من المديرية برئاسة عضو من مديرية التموين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناشدت المديرية جميع المزارعين بتوريد كميات القمح المنتجة لديهم والالتزام بالضوابط الخاصة بتوريد القمح، وكذلك ضرورة إبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي معوقات للتعامل الفوري معها.