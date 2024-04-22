 فرقة الإطفاء تنهي عملها في مبنى بورصة كوبنهاجن التاريخي المحترق - بوابة الشروق
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فرقة الإطفاء تنهي عملها في مبنى بورصة كوبنهاجن التاريخي المحترق

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الإثنين 22 أبريل 2024 - 12:51 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 12:51 م

أنهت فرقة الإطفاء عملها في أعقاب الحريق المدمر الذي اندلع في مبنى البورصة التاريخي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء ريتزاو الدنماركية اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن رئيس عمليات فرقة الإطفاء قوله إن سبب الحريق لا يزال غير واضح.

ويمكن للشرطة الآن أن تبدأ تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحريق.

وقد احترق حوالي نصف المبني، ولم يتبق سوى الأسوار الخارجية، التي انهارت يوم الخميس.

ويضم مبنى البورصة التاريخي، الذي تشغله الآن غرفة التجارة الدنماركية، مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية.

وبحسب رئيس غرفة التجارة الدنماركية، فقد تم إنقاذ 99% من القطع الفنية من الحريق.

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