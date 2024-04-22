تلاشي الآمال في تصنيع طائرة تدريب يابانية بالكامل بعد قمة كيشيدا وبايدن

تلاشت رغبة صناعة الطائرات اليابانية في تطويروإنتاج طائرة تدريب نفاثة جديدة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية بالكامل في اليابان، بعد قمة في البيت الأبيض جرت بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في سابق من هذا الشهر.

وقالت وكالة "جيجي برس " اليابانية للأنباء إن كيشيدا وبايدن اتفقا على أن اليابان والولايات المتحدة ستواصلان التطوير والإنتاج المشترك لطائرة تدريب نفاثة، والتي من المتوقع أن تحل محل أسطول مكون من حوالي 200 طائرة من طراز تي – 4 مملوكة حاليا لقوات الدفاع الذاتي الجوية.

ونقلت الوكالة عن مصادر على علم بتفكير كيشيدا إن الاتفاق ربما عكس اهتمام كيشيدا بصناعة الدفاع الأمريكية، حيث روج لمساهمات اليابان في الاقتصاد الأمريكي خلال رحلته الولايات المتحدة.

يُذكر أن طائرة التدريب من طراز تي - 4 ، التي تم إدخالها للخدمة منذ ما يقرب من 40 عاما، هي طائرة يابانية الصنع بالكامل، حيث تنتج شركة كاواساكي هيفي إندستريز بدن الطائرة وفيما تنتج مجموعة أي أتش اي المحرك.

يشار إلى أن اليابان تسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية العسكرية، ووافقت على موازنة قياسية للدفاع بقيمة 9ر7تريليون ين (56مليار دولار) للعام المالي 2024، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد الاستثمار في القدرات الخاصة بتوجيه ضربات أبعد مدى لتعزيز وضعها الدفاعي بشكل أساسي، مع الوضع في الاعتبار مسعى الصين لتأكيد وجوده البحري والصراع المحتمل بشأن تايوان.