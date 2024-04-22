جولة محادثات المعاهدة الأممية لمكافحة التلوث البلاستيكي تبدأ غدا في أوتاوا

من المقرر أن تبدأ الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من المحادثات بشأن معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التلوث البلاستيكي في العاصمة الكندية أوتاوا غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يشارك ممثلون من أكثر من 170 دولة في المفاوضات التي من المقرر أن تستمر حتى الاثنين المقبل.

وقالت المسؤولة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، جيوتي ماثور فيليب، إن "هذه المفاوضات حاسمة".

وأضافت ماثور فيليب "أنها فرصة لإحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق قوي من شأنه أن يسمح للأجيال القادمة بالعيش في عالم خال من التلوث البلاستيكي."

وتتزايد الضغوط على المندوبين للتوصل إلى مسودة اتفاق قبل عقد الجولة الأخيرة من المحادثات في كوريا الجنوبية في ديسمبر المقبل.

وحددت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هدفا طموحا في مارس 2022 للسعي إلى إبرام معاهدة عالمية بحلول نهاية عام 2024، لكن تم اختتام الاجتماع السابق الذي عقد في كينيا في نوفمبر 2023 دون إحراز تقدم يذكر