الكرملين: قرار الاستيلاء على الأصول الروسية لصالح كييف خطير جدا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف هو إجراء غير قانوني سيخضع لتدابير انتقامية وإجراءات قانونية.

وقال بيسكوف: "هذا تعدٍ على ممتلكات الدولة، وعلى الممتلكات الخاصة.. وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُنظر إليه على أنه إجراءات قانونية"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف: "بناء على ذلك، فإنها ستكون، موضوعا لنوع من الإجراءات الانتقامية، وموضوعا للتقاضي.. وكلاهما سيكونان عملية معقدة للغاية، لكنها ستكون ضارة جدا بالمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة".

وتابع: "إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، بطبيعة الحال، فإن العديد من الدول، والعديد من المستثمرين سوف يفكرون عشر مرات قبل القيام بأي استثمارات في الاقتصاد الأمريكي أو تخزين ممتلكاتهم هناك".

وعلق بيسكوف، بشأن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا: "في الأساس لن يغير ذلك الوضع في ساحة المعركة.. بالطبع، لن تؤدي الأموال المخصصة والأسلحة التي سيتم توريدها مقابل هذه الأموال إلى تغيير في هذه الديناميكية، بل ستؤدي إلى سقوط ضحايا جدد في صفوف الأوكرانيين، وسيموت المزيد من الأوكرانيين، وستعاني أوكرانيا من خسائر فادحة".

وأشار بيسكوف، إلى أن الكرملين سينظر في القرارات المتخذة وسيحاول على أي حال التقليل من عواقبها من خلال العمل من أجل المصالح الوطنية للبلاد.