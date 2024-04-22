أمن أسوان يعيد الهدوء لقريتين بكوم إمبو بعد 3 أيام من تبادل إطلاق النار

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، في إعادة الهدوء إلى قريتي الضما ومخيمر بمدينة كوم أمبو، بعد 3 أيام من تبادل إطلاق النيران العشوائي بين 3 عائلات بينهم خلافات.

وكانت عدة شكاوي وصلت من أهالي قريتي الضما ومخيمر، تفيد بقيام 3 عائلات بتبادل إطلاق النيران العشوائي، وهو ما تسبب في إصابة أهالي القريتين بالفزع.

وعلي الفور انتقلت قوات من الشرطة إلى مكان القريتين، وتمكنت من السيطرة بعد فرض كردون أمني بمحيط القريتين؛ لذا اضطرت العائلات لوقف إطلاق النار.

وتبين من التحريات أن هناك خلافات قديمة بين عائلتي عباس أبو راشد، وعمرو طرف أول، وعائلتي حميد طرف ثاني تجدد بتبادل إطلاق النار.



