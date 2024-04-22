رئيسا العراق وتركيا يبحثان عددا من الملفات المشتركة بين البلدين

بحث الرئيسان العراقي عبداللطيف جمال رشيد والتركي رجب طيب أردوغان الذي يزورالعاصمة بغداد، اليوم، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وآليات تطوير التعاون في شتى المجالات.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات المشتركة وفي مقدمتها الاقتصاد والمياه والأمن، بالإضافة إلى الأحداث الجارية في المنطقة.

وشددا على أهمية تكثيف الجهود لتدعيم أمن الحدود، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية والبيئية وأزمة المياه والاستفادة من الخبرات والتجارب التركية في هذا المجال، ووجوب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية.

ووصل الرئيس التركي في وقت سابق اليوم إلى العاصمة بغداد في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ أكثر من عقد.