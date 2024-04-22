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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. فتح: حماس مغيبة عن الواقع ولا تتابع المذبحة المستمرة في غزة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 22 أبريل 2024 - 3:50 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 3:50 م

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية عبدالفتاح دولة، إن حركة حماس مغيبة عن الواقع ولا تتابع ما يحدث على مدار سبعة أشهر من مذبحة متواصلة بحق الفلسطينيين في غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «العربية»، اليوم الاثنين، أن العدوان خلّف حتى الآن 34 ألف شهيد، كما أن 90% من القطاع تم تدميره.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تسعى منذ اللحظة الأولى لفتح أي مسار والعمل على كل الجبهات لوقف العدوان وشلال الدم وعودة الحياة إلى غزة بأيدي وإرادة ومؤسسات فلسطينية خالصة.

وأشار إلى تشكيل حكومة وصفها بأنها تكنوقراط، راجيا لها أن تتمكن من إنقاذ ما تبقى من قطاع غزة.

ولفت إلى أنّهم كانوا يتمنوا أن يكون هناك موقف فلسطيني واحد وموحد ولا يخرج أحد عن حالة الإجماع، ولا يخرج أحد عن إطار منظمة التحرير.

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