ارتفاع إنتاج ساوث 32 ليمتد الأسترالية للتعدين من الألومنيا

أعلنت شركة التعدين وصناعة المعادن الأسترالية "ساوث 32 ليمتد" اليوم الاثنين ارتفاع إنتاجها من الألومينا خلال أول 9 شهور من العام المالي الحالي إلى 24ر1 مليون طن مقابل 239ر1 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجع إنتاج الشركة من الألومينا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 278 ألف طن مقابل 279 ألف طن خلال نفس الربع في العام الماضي.

كما ارتفع إنتاج الشركة من الفحم المعدني خلال الربع الثالث إلى 244ر1 مليون طن مقابل 240ر1 مليون طن في العام الماضي.

وأبقت الشركة على توقعاتها للإنتاج وتكلفة التشغيل خلال العام المالي الحالي ككل، في حين خفضت توقعاتها لإنتاج المنجنير في أستراليا بسبب تأثيرات الإعصار ميجان.

وقال جرهام كير الرئيس التنفيذي للشركة إن العمل في "قطاع أستراليا منجنير مازال متوقفا بشكل مؤقت في أعقاب الإعصار المداري ميجان، في حين نحقق تقدما في خطط التعافي من آثار الإعصار حتى نتمكن من استئناف التشغيل بصورة آمنة. ما زلنا نركز على عوامل السلامة لقوة عملنا".