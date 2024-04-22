تنسيقية القوى الديمقراطية بالسودان تحذر من استمرار الحرب وتأثيرها على المنطقة

دعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بالسودان يوم الاثنين طرفي الصراع في البلاد لإنهاء الحرب، محذرة من أن استمرارها سيؤدي إلى التأثير على دول الجوار والمحيط الإقليمي ومنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وأكدت (تقدم) في بيان رفضها "القاطع لخطاب الكراهية والعنصرية والتقسيم الإثني والمناطقي والذي سيؤدي في حال عدم التصدي له إلى انهيار وتفكك السودان اجتماعيا وسياسياً واقتصادياً وأمنياً بشكلٍ كامل".

كما دعت "جميع السودانيين والسودانيات في جميع أنحاء البلاد وفي شرق السودان على وجه الخصوص لعدم الاستجابة أو الاستماع لخطاب الكراهية والعنصرية والتقسيم الإثني والمناطقي والتصدي لهذا الخطاب".

وكان خالد يوسف عمر، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، حذر في وقت اليوم من أن وتيرة السلوك العسكري تتصاعد وتقود لتحويل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى "حرب شاملة".

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل نيسان 2023 بعد توتر على مدى أسابيع إثر خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في الجيش، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.