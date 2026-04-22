تموين القاهرة تحرر 144 مخالفة وتضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

قاد المهندس عبدالباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، حملة تموينية مكبرة على مدار عدة أيام بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، وتعليمات محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

وأوضح عبدالنعيم، اليوم الأربعاء، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 144 مخالفة تموينية، والتحفظ على كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذكر أن المضبوطات شملت 550 كجم دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية، و1160 كجم سكر، 1060 كجم أرز ومكرونة، 302 زجاجة زيت طعام، و685 كجم لحوم ومصنعاتها، لعدم وجود فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، حيث تبين أنها سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات.