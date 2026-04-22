تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.

وسجلت عروس البحر المتوسط درجة حرارة عظمى بلغت 25 درجة مئوية، فيما سجلت الصغرى 15 درجة، بينما يتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1 و1.75 متر، ما يجعله خفيفًا إلى معتدل، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية والجنوبية الغربية أحيانًا، بسرعة تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الرسمي، أن البلاد تشهد أجواءً مستقرة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 27 درجة مئوية، مع فارق ملحوظ بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يتجاوز 10 درجات.

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، في ظل الطقس المعتدل نهارًا والمائل للبرودة ليلًا.