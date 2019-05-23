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بعد رشقه بمخفوق الحليب.. المتظاهرون يحتجزون زعيم «البريكست» في سيارته

سمر سمير
نشر فى : الأربعاء 22 مايو 2019 - 11:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 مايو 2019 - 11:41 م

احتجز المتظاهرون زعيم حزب البريكست البريطاني "نايجل فاراج"، اليوم الأربعاء، داخل السيارة، وذلك بعد أيام من إلقاء "الميلك شيك" أو "مخفوق الحليب" عليه، ويقال إن السياسي رفض مغادرة السيارة.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، هجم ثلاثة شباب يرتدون ملابس سوداء وأغطية رأس، شوهدوا في الحشد عندما وصلت الحافلة إلى روتشستر، وهجموا عليه بالموز والحليب المملح بالكراميل في نيوكاسل.

وترك زعيم حزب البريكست البريطاني "نايجل فاراج" السيارة في النهاية، لكنه لم يجرؤ على الترحيب بمشجعيه، حيث كان "فاراج" في كينت يزور دارتفورد وغرافيسند وروتشستر قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.

ويذكر أن بعد خطاب ألقاه زعيم حزب البريكست البريطاني "نايجل فرج"، في نيوكاسل يوم الاثنين، وهو يسير في الشارع ألقى رجل عليه شراب الميلك شيك، متهمًا إياه بنشر العنصرية في بريطانيا، وقال "فرج" إن "هذا فشل" و "كيف حدث ذلك" .

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