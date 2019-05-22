الرئيس الجزائري المؤقت يشهد مراسم تعيين عضو جديد بالمجلس الدستوري

شهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، مراسم تأدية اليمين الدستورية لبوراوي أعمر العضو الجديد بالمجلس الدستوري، عملا بأحكام المادة 183 من الدستور.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مراسم أداء اليمين جرت بحضور رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس المحكمة العليا سليمان بودي.

وعملا بأحكام المادتين 183 و184 من الدستور الجزائري، فقد تم انتخاب بوراوي رئيس قسم بمجلس الدولة سابقا عضوا بالمجلس الدستوري خلفا لكمال فنيش الذي عين في 16 أبريل الماضي رئيسا للمجلس بعد استقالة الطيب بلعيز.

ويضم المجلس الدستوري - الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية - 12 عضوا، منهم 4 يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس، وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) واثنين تنتخبهما المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة.

ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها 8 سنوات، فيما يتولى الأعضاء مهامهم لمرة واحدة مدتها 8 سنوات، على أن يجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات.

ويعمل المجلس الدستوري، وهو هيئة مستقلة، على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات، كما ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل هذه الاستحقاقات.